Direktør for ishockeybølle: Han er også hårdt ramt

- Kristian har det rigtigt dårligt. Han føler også, at der kører en mediehetz mod ham, og det påvirker jo en dreng på 23 år, der spiller ishockey.

- Han har jo ikke slået en person ned på gaden. I topsport koger adrenalinen, men det skal ikke være nogen undskyldning.

Direktør for Frederikshavn White Hawks, Henrik Andersen, er tilsyneladende følelsesmæssigt fanget lidt mellem sympati for både sin egen spiller, Kristian Jensen, og den modstander, han fredag slog bevidstløs, Lucas Bjerre Rasmussen fra Odense Bulldogs.

- Det var en sag, vi helst havde været foruden. Vi tager afstand fra Kristian Jensens handling. Han forivrer sig, men den slags må ikke ske i ishockey, siger han til Ekstra Bladet.

Lucas Bjerre Andersen blev slået bevidstløs af Kristian Jensen. Foto: Michael Bager.

Henrik Andersen ønsker ikke at kommentere på, at politiet i Nordjylland stadig undersøger episoden, men til gengæld føler han trang til at imødegå den opfattelse, at ingen fra Frederikshavn fredag aften interesserede sig ret meget for, hvordan det stod til med offeret.

- Det passer ikke, at vi ikke tog kontakt til Odense. Vores læge var derovre, og kunne kort efter fortælle mig, at Lucas var på vej til sygehuset, klar i hovedet og rimelig okay, siger han.

- Vi skrev også til både Lucas og hans træner Pelle Svensson lørdag og undskyldte.

- Selvfølgelig er vi ikke ligeglade. Vi er tværtimod meget berørte af situationen, og jeg kan sagtens sætte mig i Odenses sted. Jeg ville selv have været oppe i det røde felt, siger Henrik Andersen.

Mens den 17 spilledage lange karantæne er accepteret, giver episoden ikke anledning til yderligere præciseringer om god opførsel internt i klubben.

- Det er klart, at vi har haft det oppe at vende i omklædningsrummet, men alle spillere i ishockey-Danmark ved jo, at den slags ikke må ske.

