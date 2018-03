Dramatik i Sverige: Masseslagsmål under opvarmning

Det er ikke unormalt, at det kommer til håndgemæng i ishockey-kampe, når spillernes temperament koger over, og modstanderen skal sættes på plads.

Onsdag aften havde Linköping HC og HV 71s spillere dog ikke tid til at vente med at slå på hinanden, og allerede under opvarmningen kom de to mandskaber op at toppes i et masseslagsmål.

Kampen mellem de to rivaliserende SHL-klubber Linköping HC og HV 71, der er døbt E4-derbyet efter Sveriges næst-længste vej, er kendt for at være hårdt spillet.

Egentlig startede balladen mellem de to mandskaber allerede under opvarmningen til den første slutspils-kamp, da Linköping-spilleren Emil Sylvegård sprøjtede sne på en modstander med sin skøjte, ligesom han skubbede en anden.

Efter kampen fortalte han, at der var tale om en planlagt handling, og det fik modstanderen fra HV 71 til at ty til gengældelse i onsdagens returkamp.

- Sylvegård kom sidst ind på isen, og det var ligesom HV-spillerne ventede på ham, siger C Mores kommentator Johan Edlund ifølge Aftonbladet.

Da Linköping-spilleren kom på banen, begyndte provokationerne fra HV-spillerne straks. Tålmodigheden hos Linköping-spillerne slap dog op, da en af spillerne fik slået sin stav ud af hånden.

HV-spillerne skubbede staven længere ind i egen zone, inden de skød en puck på den. Det fik Linköping-spilleren Almen Bibic til at skyde en puck efter HV-spilleren Mark Zanetti, og så brød helvede løs.

Overraskende nok får det formentlig ikke nogen konsekvenser for nogen af spillerne, at de endte i totterne på hinanden, allerede inden kampen var begyndt, fortæller kampens dommer Ulf Rönnmark.

- Man kan få karantæne senere, men det var ikke så farligt. Vi havde styr på situationen, men kigger tv-billederne igennem for god ordens skyld.

Kampen blev en hård affære med masser af udvisninger, og i sidste ende var det Linköping som kunne trække sig sejrsrigt ud af opgøret og dermed booke billet til kvartifnalen.

