Drømmebesked til danske Mads

Den unge danske målmand Mads Søgaard kan være på vej til debut i verdens mest prestigefyldte ishockeyliga.

Efter flere gode præstationer for Belleville Senators i udviklingsligaen AHL er Søgaard søndag blevet kaldt op til Ottawa Senators i NHL.

Det skriver Belleville Senators på Twitter.

Ottawa, der ligger tredjesidst i NHL's østlige halvdel, skal spille tre kampe i den kommende uge.

Først gælder det en udekamp mod Nashville Predators på onsdag, inden Detroit Red Wings venter i et dobbeltopgør ude og hjemme i næste weekend.

Der er ingen garanti for, at 21-årige Søgaard får istid i de kampe, men forfremmelsen er under alle omstændigheder et tegn på, at han er rykket tættere på NHL.

Ottawa Senators valgte i 2019 den to meter høje nordjyde i anden runde af den årlige talentdraft.

Siden har han spillet 38 AHL-kampe for Belleville Senators og været udlånt til Esbjerg Energy.

Han var også en del af det danske landshold ved VM i Riga sidste år, hvor han fik VM-debut, da han afløste Sebastian Dahm i straffekonkurrencen mod Tjekkiet i Danmarks afsluttende kamp i turneringen.

Kommer Mads Søgaard i aktion, bliver han den 16. dansker i den nordamerikanske topliga.

Tidligere på sæsonen fik Jonas Røndbjerg debut som dansker nummer 15. Han er siden noteret for 25 kampe for Vegas Golden Knights.