Drømmescoring af dansk stjerne

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers scorede et fantastisk mål for Winnipeg Jets, men det var ikke nok til at sikre holdet point i NHL-opgøret natten til lørdag dansk tid mod Vancouver Canucks.

Hjemmeholdet fra Vancouver var foran 2-0, da den 25-årige dansker i et kontraangreb med ryggen til målet snurrede rundt om en modstander, før han nærmest liggende sendte pucken hårdt op i hjørnet af buret med et vristskud.

Men der gik kun godt to minutter, før Vancouver havde genetableret en føring på to mål, da Conor Garland gjorde det til 3-1.

Nikolaj Ehlers (27) jubler over sit mål mod Vancouver Canucks i anden periode af kampen mellem de to canadiske hold. Foto: Bob Frid/Ritzau Scanpix

Winnipeg fik reduceret til 2-3 med under to minutter tilbage af tredje periode, men Vancouver holdt stand og vandt 3-2.

Nikolaj Ehlers var på isen i næsten 20 minutter og havde i alt seks skudforsøg på mål.

Med nattens scoring er nordjyden oppe på fem mål hidtil i denne sæson, hvor han har spillet 16 kampe. Ehlers er desuden noteret for syv assister.

Ingen af de øvrige danskere i den bedste nordamerikanske ishockeyliga var i aktion natten til lørdag.