Dyr tyggegummi-løgn: Sagsøgt for millioner

Wayne Gretzky betragtes af mange som den bedste ishockeyspiller i historien, men uden for isen glider det knap så glat for canadieren.

Han og konen, Janet Jones Gretzky, sagsøges nemlig for ikke færre end ti millioner dollar, svarende til godt 70 millioner kr., på en noget bizar baggrund.

Det skriver en række internationale medier.

I 2017 var Janet Jones Gretzky talsperson for slanketyggegummiet OMG, eller Overeating Management Gum.

Wayne Gretzky blev indblandet i miseren, da hockey-legenden på Instagram for fire år siden påstod, at han havde tabt 16 kilo på to måneder takket være slanketyggegummiet.

Wayne Gretzky på isen for Edmonton Oilers i 1984. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Markedsværdien på OMG fløj i vejret efter Wayne Gretzkys udsagn, men i 2020 indrømmede sportsstjernen angiveligt, at det hele var for godt til at være sandt, og at det ekstreme vægttab aldrig havde fundet sted.

Løgnen fik aktierne til at styrtdykke, og opfinderen af OMG, Steven Sparks, mistede millioner efterfølgende. Det er Sparks, der nu sagsøger Wayne og Janet Jones Gretzky.

I sagsanlægget påstår Sparks, at Gretzky-parret bevidst forsøgte at hæve aktiekursen i selskabet, efter de havde investeret penge, og at parret var klar over konsekvenserne, da løgnen kom frem i lyset.

