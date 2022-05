Efter drama: Der stinker af røg

Området hvor spillerne klæder om i Helsinki Ice Hall bærer stadig tydeligt præg af den brand, der torsdag brød ud, umiddelbart inden det danske ishockeylandshold skulle møde Tyskland ved VM.

For selv om rengøringspersonalet har haft travlt med at skrubbe gulve og vaske vægge, er det ikke lykkedes at fjerne stanken af røg i gangene og omklædningsrummene.

- Det lugtede, da vi kom ind i gangene. Det er ikke væk endnu, men det er dog bedre, end det var inden kampen i går. Det er, hvad det er. Jeg håber ikke, at vi dør af det, siger Joachim Blichfeld.

Selv for de mest rutinerede danskere var torsdagens drama en førstegangsoplevelse.

Spillerne sad og gjorde sig klar til at gå på isen, da en tililende vagt råbte, at de skulle ud af bygningen aldeles omgående.

Forinden havde flere bemærket en anderledes hørm end den særegne duft af sure handsker og svedigt sportstøj, som typisk præger et ishockeyomklædningsrum.

- Normalt kan der godt være lidt gang i den, når vi står og tørrer vores handsker med en hårtørrer, eller når nogen lige brænder enden på snørebåndene. Men den her lugt var lidt mere kras, forklarer Morten Poulsen.

- Man er jo vant til, at når brandalarmen går, så sidder man bare og kigger på hinanden og venter på, at de slukker for den. Men her var den altså god nok. Og man kunne godt lugte, at det måske ikke lige var det sundeste at sidde i, siger han.

Spillerne opholdt sig uden for hallen i halvanden time, mens brandfolk fik bugt med ilden, og det blev tjekket, om alle installationer virkede, som de skulle.

Kampen mod Tyskland blev sat i gang med forsinkelse, men at den overhovedet blev spillet, lå ikke umiddelbart i kortene, da spillerne blev klar over brandens omfang.

- Der var meget røg, og vi tænkte, at nu kunne det gå stærkt. Jeg troede faktisk ikke, at der var nogen chance for, at vi kunne spille, fordi vi ikke ville have en hal at spille i.

- Jeg er overrasket over, hvor hurtigt de fik lugten ud af hallen. Det kunne godt blive hårdt i et returløb, hvis man skulle suge en masse røg ind, siger Peter Regin.

Han havde frygtet en slags deja vu til tilstandene i de danske skøjtehaller for et par årtier siden, hvor publikum pulsede cigaretter på tilskuerpladserne.

- Sådan var det i Herning, da jeg startede min karriere. Da kunne man næsten ikke se noget i tredje periode, griner den danske kaptajn.

- Det var en speciel oplevelse i går (torsdag, red.), men det havde været sjovere, hvis vi havde vundet kampen.