Efter indsamling: Russer bliver i dansk klub

For lidt over en måned siden indledte ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks en indsamling for at kunne beholde russeren Aleksandr Bumagin i klubben.

Den indsamling er gået over al forventning, og mandag kan den nordjyske klub meddele, at man har samlet nok penge til at kunne beholde Bumagin på lønningslisten.

- Vi kan ikke takke nok for den støtte vi har mødt fra klubbens fans, sponsorer og frivillige, siger klubbens direktør, René Jørgensen, til whitehawks.dk.

- Samtidig har vi også mødt en stor velvilje fra fans i andre klubber i Danmark, hvilket viser, at ishockeydanmark står sammen. Det er noget, vi er meget stolte over.

Med kontraktudløb denne sommer, en næsten dugfrisk korsbåndsskade og 36 år på fødselsattesten var der ikke udsigt til, at Bumagin skulle være en del af truppen til den kommende sæson.

Men russeren, hans kone og tre børn risikerede at skulle vende hjem til Rusland, som fortsat er i gang med en invasion af Ukraine, og hvor Bumagin og familien kunne blive trukket ind i krigens rædsler.

Det ville Frederikshavn dog ikke lade ske.

Med et stramt budget er der ikke råd til spillere eller ansatte, der ikke er brug for, men indsamlingen har skabt det ekstra råderum, som kan forlænge Bumagins ansættelse og dermed give familien mulighed for at blive i Danmark.

Endnu ved klubben ikke, hvilken rolle Bumagin får, og om han kommer til at spille senere i sæsonen igen. Det er dog heller ikke det vigtigste for spilleren selv lige nu.

- Først vil vi i hele familien sige tusind tak for den støtte og velvilje, der er vist os fra hele Danmark, siger Aleksandr Bumagin til klubbens hjemmeside.

- Det er en hård tid for os i familien, så derfor er det ekstra dejligt, at der er personer og virksomheder, der tænker på os og kan sørge for, vi kan blive i landet.

Det er ikke oplyst, hvor mange penge man har indsamlet.