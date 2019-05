Efter øretæve: Nu gælder det stoltheden

KOSICE (Ekstra Bladet): At danskerne efter en på hatten mod USA nu ingen muligheder har for at spille med om de sjove placeringer betyder ikke, at kampene mod Canada og Slovakiet er reduceret til træningskampe uden tænding.

For der er stadig noget på spil for de danske spillere, påpeger Markus Lauridsen.

– Det kan godt være, at vi på papiret ikke har noget at spille for, men det synes vi, at vi har. Vi har vores stolthed. Vi har en nation, vi spiller for.

– Og for alle de fans, der sidder og følger med, vil vi lave så gode præstationer som muligt, siger backen, der ser frem til de to sidste kampe.

– Det kan godt være, at vi er mega underdogs mod Canada og lille underdog mod Slovakiet. Men vi går ud og spiller vores chance.

– Vi spiller med stolthed, og vi spiller for at vinde. Ellers kunne vi lige så godt tage hjem.

Han og de øvrige danskere har hviledag søndag, men møder mandag Canada kl. 20.15.

Du kan naturligvis følge den kamp live her på sitet

