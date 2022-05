Ehlers efter dansk afklapsning: Tanken var tom

De danske spillere havde håbet, at de trods et hårdt slutprogram kunne svinge sig op til en stor indsats i den afgørende gruppekamp mod Slovakiet.

Men selv om der var en kvartfinaleplads på spil, kom spillerne aldrig op i gear, tabte hele 1-7 og fik en flad afslutning på VM.

Landstræner Heinz Ehlers mener, at en stor del af forklaringen skal findes i, at hans hold simpelthen var løbet tør for kræfter.

Hvor Slovakiet havde to dage fri før kampen, havde danskerne en kraftpræstation mod Canada siddende i både kroppe og hoveder.

- Når man bruger så mange kræfter, som vi gjorde mod Canada, så er det nødvendigt med et par gode første skift for ligesom at få troen på, at det kan lade sig gøre.

- Tanken var tom, vi mødte et godt hold, og de 50 timer ekstra, de har haft til at lade op i, havde betydning, siger Heinz Ehlers.

I bagklogskabens lys er det spørgsmålet, om landstræneren burde have givet nogle af sine spillere et hvil mod Canada, med tanke på at det var opgøret mod Slovakiet, der ville afgøre holdets skæbne i turneringen.

- Det kan vi stå her bagefter og mene, at vi burde have gjort. Det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker.

- Men jeg tror også, at der er rigtig mange, der er glade og stolte over sejren over Canada. Vi tager altså 12 point ved et VM, og det er rekord for et dansk landshold. Men lige nu er vi da en lille smule skuffet, siger Ehlers.

Ishockeyspillere er vant til at spille to dage i træk. Det sker i alle ligaer flere gange i løbet af en sæson.

Derfor vil spillerne ikke bruge kampprogrammet som en undskyldning for den dårlige præstation. Men de medgiver, at det kan have haft en indflydelse.

- Personligt følte jeg mig frisk nok før kampen, men som kampen så ud, spillede Slovakiet med markant mere energi, siger Jesper Jensen Aabo.

- Der er ikke så meget at rafle om. Der er helt klart en fysisk forskel på at have to hele fridage og at have 18 timer fri. Der er både noget fysisk og mentalt i det, siger han.

Danmark slutter VM som nummer ni, hvilket svarer præcist til holdets placering på verdensranglisten, når man trækker udelukkede Rusland ud af ligningen.

Kaptajn Peter Regin mener da også, at holdet kan være VM-indsatsen bekendt.

- Vi vandt de kampe, vi skulle. Vi havde så håbet, at vi kunne slå enten Tyskland eller Slovakiet. Det formåede vi ikke, men til gengæld slog vi Canada.

- Når vi får det på afstand, synes jeg absolut, det er godkendt. Til tider har vi spillet fed ishockey. Det skal man også være glad for - både her på holdet og hjemme i stuerne, siger Regin.