Ehlers efter dansk VM-målshow: Bedre end forventet

9-1 over Kasakhstan i VM-premieren. Fire scoringer i powerplay. Danmarks ishockeylandstræner Heinz Ehlers kunne dårlig have drømt om en bedre åbning på VM i Finland.

Ikke mindst set i lyset af den tvivl, der på forhånd var om den danske offensiv efter afbud fra flere topspillere.

Puckerne væltede ind i det kasakhiske mål. Joachim Blichfeld demonstrerede sine afslutningsevner, og de mange powerplaymål vidner om et overtalsspil, der sad perfekt.

- Vi var bedre end forventet. Offensivt var vi superfarlige, siger Heinz Ehlers og kommer med et råd til de kommende modstandere:

- Lad være med at tage udvisninger mod os.

Blandt de store danske profiler var ikke overraskende Nikolaj Ehlers, der med sin kreativitet skabte store åbninger til Blichfelds frygtede skud.

- Han har et røvgodt skud, og det så vi her. Når han får tid til at komme på den rigtige side, så plejer pucken at sidde i kassen, siger Nikolaj Ehlers.

Hverken far eller søn Ehlers er kendte for at lade jublen ødelægge fokus på fremtidens opgaver.

Landstræneren er da også påpasselig med at lægge for meget i storsejren i premierekampen.

- Jeg er ikke nogen jubelidiot. Jeg synes, det er bedst at indtage en ydmyg rolle.

- Ikke at jeg skal nedtone vores egne kvaliteter, for dem har vi bevist i de sidste 12-13 måneder. Men det er vigtigt at være realistisk omkring det og vise respekt for modstanderen, lyder det fra Heinz Ehlers.