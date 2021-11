Ehlers er med til at sikre Winnipeg Jets bedste sæsonstart

Winnipeg Jets er i gang med sin bedste start på en sæson i NHL, siden ishockeyholdet i 2011 rykkede til sit nuværende hjem.

Klubben, der indtil for ti år siden gik under navnet Atlanta Thrashers, vandt natten til lørdag dansk tid 5-1 over Chicago Blackhawks på hjemmebane.

Med til at sikre sejren var Nikolaj Ehlers.

Den 25-årige dansker blev noteret for to point, da han var med i første og sidste mål.

Først assisterende han holdkammeraten Paul Stastny, der bragte Winnipeg på 1-0, før Ehlers selv lukkede og slukkede med målet til 5-1.

Samlet set blev det til lidt mere end 16 minutter på isen for danskeren, som gennem sæsonen har stået for 3 mål og 5 oplæg.

Med 14 point for 10 kampe har Winnipeg Jets altså aldrig været så godt kørende fra start og ligger på andenpladsen i divisionen Western Central. Kun St. Louis Blues har fået en mere overbevisende sæsonstart i divisionen.

Ehlers er allerede blevet forhåndsudtaget til Danmarks ishockeylandshold, der til februar drager til Beijing for at deltage ved vinter-OL.

Det er første gang, at det danske landshold har kvalificeret sig til vinterlegene.