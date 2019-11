Ehlers igen på pletten i ny sejr

Den danske NHL-spiller Nikolaj Ehlers bidrog med et stærkt mål i powerplay, da Winnipeg Jets slog Tampa Bay Lightning 4-3 på isen.

Dermed ligger Winnipeg og Ehlers fortsat fint til i toppen af Western Conference, hvor der dog er lang vej endnu.

Efter knap to minutters spil bragte Winnipeg sig foran 1-0.

Men i første periodes sidste minut fik Tampa Bay udlignet, og så var alt åbent igen inden anden periode.

Her skulle der gå godt og vel syv minutter, før Jets-forwarden Jack Roslovic igen sendte Winnepeg i front.

Og blot 21 sekunder senere var danske Nikolaj Ehlers på spil, da han bragte sit hold på 3-1.

Hen mod slutningen af tredje periode scorede Steven Stamkos fra Tampa Bay sit NHL-mål nummer 400 og fik reduceret Winnipeg-føringen til 3-2.

Begge hold nåede i slutminutterne på tavlen endnu engang, og dermed blev resultatet 4-3 til Jets.

Stærkt medvirkende til Winnipeg-sejren var også målmand Connor Hellebuyck, der lavede 31 redninger.

Ehlers fik i alt godt og vel 19 minutter på isen.

Ehlers var ikke den eneste dansker på isen i nat.

I Edmonton var Patrick Russell på isen i 14 og et halvt minut, da Oilers tabte 5-4 til Dallas Stars. Den danske forward scorede ingen point - ligesom Frans Nielsen heller ikke gjorde det i Detroit Red Wings opgør ude mod San José Sharks.

Her tabte Red Wings 4-3, hvilket fastholder den traditionsrige klub som den dårligste i Eastern Conference.

Så er der mere fart over feltet i Washington, hvor Stanley Cup-vinderne fra 2018 slog finalisterne fra sidste sæson, Boston Bruins, med 3-2. Lars Eller var på isen i lidt over 18 minutter, men blev ikke noteret for point.

Med sejren cementerede Capitals deres position som NHL's p.t. bedste hold.

