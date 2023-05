Ehlers indrømmer: Var påvirket af kaos

Det måtte næsten gå sådan. Selvfølgelig skulle Nikolaj Ehlers blive manden i centrum i Danmarks åbningskamp ved ishockey-VM, efter at problemerne med hans forsikring havde udviklet sig til en føljeton i dagene forinden.

Da først NHL-stjernen fik skøjterne på, viste han klassen og fik med sine to mål en hovedrolle i 3-1-sejren over Ungarn. Selv mener han dog ikke, at han ligefrem brillerede lørdag eftermiddag i Tampere.

- Jeg synes egentlig ikke, at jeg spillede specielt godt. Det betyder altså noget, at jeg ikke har spillet så meget de seneste uger.

- Jeg har jo heller ikke rigtigt været en del af kæderne under træningen, så det kan mærkes i kroppen, at jeg ikke har spillet med så meget intensitet, siger Nikolaj Ehlers.

Den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers blev matchvinder med sine to mål i sejren over Ungarn. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Frustrerende

Han beskriver dagene op til kampen som frustrerende, fordi det helt til det sidste var usikkert, om han ville få lov at gå på isen.

I den sidste ende viste hans arbejdsgiver, Winnipeg Jets, sig dog villig til at slække lidt på forsikringskravene.

- Der er mange, der har arbejdet hårdt for det her. Og Winnipeg ville gerne have, at jeg spillede, fordi det betyder meget for mig, siger Nikolaj Ehlers, der ikke hæfter sig så meget ved sine to mål, der begge blev scoret i overtal.

- Først og fremmest betyder det noget for mig, at vi vandt. Om jeg så laver to powerplaymål, om jeg laver en assist eller slet ikke noget, det er mindre vigtigt, siger den dobbelt målskytte.

Holdkammeraterne har på tætteste hold fulgt usikkerheden omkring Nikolaj Ehlers' deltagelse. De er selvsagt glade for, at stjernespilleren fik grønt lys.

- Han viste, hvilken klassespiller han er, siger Morten Poulsen, der lavede Danmarks tredje mål.

- Selv om der har været meget uvished omkring hans situation, er han bare en dejlig person at have i lejren. Han er altid positiv og i bund og grund en god dreng, lyder det fra den erfarne forward.

Dansk Ishockey Union forventer, at Ehlers (i midten) er på isen igen søndag, selvom en forsikringsaftale endnu ikke er underskrevet. Foto: LEHTIKUVA/Ritzau Scanpix

Fortsat uvished

Men selvom det danske landshold i første omgang kunne ånde lettet op, så er det stadig uvist, om Ehlers er med i søndagens kamp mod Frankrig.

Det skyldes, at den danske stjerne endnu ikke er fuldt forsikret.

- Vi er kommet tættere på at kunne sikre os den dækning, som Winnipeg har efterspurgt. Winnipeg har sagt god for, at Nikolaj kan spille den første kamp og forhåbentlig også i morgen (søndag, red.), indtil vi har den endelige dækning på plads. Den forventes at komme søndag eller mandag. Lige nu spiller Ehlers på Winnipegs risiko, udtaler direktør i Dansk Ishockey Union, Kim Pedersen, til TV 2.

Ifølge direktøren er den almindelige forsikring på plads. Det er ekstraforsikringen, der dækker de skader, Ehlers har fået i løbet af sæsonen, til gengæld ikke endnu.

Uanset om en forsikringsaftale når at komme i stand inden søndagens opgør eller ej, forventer DIU dog, at Ehlers også er at finde på isen mod Frankrig søndag aften.