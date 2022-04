Ehlers kan juble efter fornem hæder

Nikolaj Ehlers bliver udpeget som en af kampens tre bedste spillere, efter at Winnipeg Jets natten til tirsdag dansk tid holdt liv i håb om en slutspilsplads i NHL med en sejr over Montreal Canadiens.

Den danske ishockeyspiller stod for oplægget, da Morgan Barron i anden periode udlignede til 1-1 for Jets, som vandt kampen i Montreal med 4-2.

Det er Barrons første mål for Jets, siden han 21. marts skiftede til holdet fra New York Rangers.

Ehlers har i flere kampe i træk næsten været god for en scoring for, men han kom ikke på tavlen denne gang.

Med sejren har Jets fortsat mulighed for at indhente Dallas Stars, der har et forspring på fem point i kampen om det andet wildcard i Western Conference, der giver adgang til slutspillet om Stanley Cup-trofæet.

Ingen af de øvrige danske spillere i NHL var i kamp natten til tirsdag.