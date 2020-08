Ehlers sørger for Winnipeg-sejr i slutspilsjagt

Nikolaj Ehlers var på pletten og sørgede for en sejr til Winnipeg Jets, da det canadiske ishockeyhold mandag spillede sin anden kamp mod Calgary Flames om en plads i NHL-slutspillet.

Danskeren scorede til 3-2 i Winnipegs sejr på samme cifre. Dermed står der 1-1 i serien, hvor der spilles bedst af fem kampe.

Ehlers' scoring faldt midt i tredje og sidste periode i powerplay. Neal Pionk skød fra distancen, og tæt på mål vinklede danskeren pucken i nettet. Ehlers var næsten lige kommet på banen efter to minutter i skammekrogen.

Lars Eller og Washington Capitals var også i aktion natten til tirsdag dansk tid, hvor holdet mødte Tampa Bay Lightning.

Her kunne en dansk assist ikke forhindre et Capitals-nederlag på straffeslag, efter at det stod 2-2 efter tredje periode.

Washington og Tampa Bay er dog allerede kvalificeret til slutspillet. De spiller derfor over bedst af tre kampe om seedningen i første runde af slutspillet. Mandagens kamp var den første i serien.

Patrick Russell og Edmonton Oilers spiller natten til tirsdag dansk tid kamp nummer to mod Chicago Blackhawks om en plads i slutspillet. Den første endte med en Chicago-sejr på 6-4, i en kamp hvor Russell ikke var med i Edmontons trup.

NHL blev genoptaget i weekenden efter en flere måneder lang coronapause. Alle kampe spilles i de to canadiske byer Toronto og Edmonton, hvor spillerne også er indkvarteret.

