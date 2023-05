Ehlers stjæler rampelyset i dansk premieresejr ved VM

Det holdt hårdt at få gjort Nikolaj Ehlers spilleberettiget for det danske ishockeylandshold ved VM. Men da først han havde fået grønt lys, greb NHL-forwarden chancen med begge hænder.

Ehlers indtog hovedrollen, da Danmark åbnede turneringen med en vigtig og forventet 3-1-sejr over Ungarn, der for første gang i syv år er en del af øverste VM-lag.

Med to powerplaymål var det netop Ehlers, der sendte det danske hold på sejrskurs. Morten Poulsen var manden bag den forløsende 3-1-scoring i tredje periode, hvor det danske hold var kommet under pres.

Med sine to fuldtræffere fik Ehlers sagt tak for den indsats, som både Danmarks Ishockey Union og Det Internationale Ishockeyforbund har lagt i at nå frem til en aftale med Ehlers' arbejdsgiver, Winnipeg Jets.

Det gav sved på panden, da Ungarn fik reduceret til 1-2, men det var ikke nok til at ryste Danmark. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Annonce:

,3

Der har været problemer med at få den danske stjernespiller forsikret, og først umiddelbart før deadline lørdag eftermiddag faldt tingene på plads. Dermed var det danske landshold en mægtig forstærkning rigere.

Ehlers har knapt trænet med holdkammeraterne, siden han landede i lejren i sidste uge. Men trods den alt andet end optimale forberedelse var det alligevel ham, der åbnede scoringen efter et kvarters spil.

Patrick Russell og Nicklas Jensen viste fint overblik i den tætte trafik foran Ungarns mål, og Jensen serverede pucken for Ehlers, der sendte den i nettet fra tæt hold.

Føringen var helt i tråd med kampens udvikling. Danmark var klart bedst i de første 20 minutter og vandt skudstatistikken stort.

Et par danske udvisninger var ved at lukke Ungarn ind i kampen i anden periode. Men målmand Frederik Dichow var vågen i buret, og i stedet fordoblede Ehlers føringen midtvejs i kampen.

Med Markus Lauridsen som overtalsstyrmand blev pucken flyttet hurtigt fra den ene side til den anden, så Ehlers pludselig havde masser af plads til at bringe Danmark på 2-0.

Ungarns Vlmos Gallo i duel. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Annonce:

Dermed viste det sig også som en god idé, at han havde fået tildelt skudfarlige Nicklas Jensens sædvanlige position i venstre side i powerplayet. Jensen markerede sig i stedet som oplægger med assist ved begge scoringer.

En ungarsk reducering 13 minutter før tid bragte spændingen tilbage, og i de følgende minutter var Danmark under tungt pres.

Derfor kom det utvivlsomt som en stor lettelse, da rutinerede Morten Poulsen genetablerede tomålsforspringet på et dansk kontrastød med otte minutter igen.

Spillemæssigt var der især i de to første perioder en del at glæde sig over på det foryngede danske VM-hold, og klasseforskellen burde have udløst klarere sejrscifre.

Det blev lovlig spændende, men danskerne gjorde arbejdet færdig og undgik et helt unødvendigt pointtab.