Eller forsvarer 'psykopat': - Blæst ud af proportioner

Lars Eller er uforstående over for den massive kritik, hans holdkammerat Tom Wilson har været udsat for, efter et slagsmål på isen natten til tirsdag

Tom Wilson er manden, alle taler om i NHL i disse dage.

Den fysisk stærke wing fra Washington Capitals fik nemlig mange grimme ord med på vejen, efter at han natten til tirsdag fik to to-minutters udvisninger og en ti minutters 'misconduct' samt en efterfølgende bøde på 5000 dollars for at have taget New York Rangers-stjernen Artemi Panarin under 'kærlig behandling' i sit holds 6-3-sejr. Faktisk så meget, at den russiske forward er meldt skadet i sæsonens resterende tre kampe.

At Wilson ikke blev suspenderet for sin forseelse har vakt harme i Nordamerika, hvor sportskommentatoren Keith Olbermann eksempelvis kaldte Wilson for en 'psykopat'.

Washington Capitals' danske stjerne, Lars Eller, mener dog, at Wilson er blevet behandlet uretfærdigt, fordi Wilson har en forhistorie med hårdt spil:

- Jeg synes, at situationen er blevet blæst ud af proportioner, siger Lars Eller efter Washington Capitals morgentræning inden onsdagens kamp mod netop New York Rangers.

Her var Wilson naturligvis det store samtaleemne, og Lars Eller blev derfor også spurgt grundigt ind til episoden og hvordan Wilson håndterer den massive presse, der har været efter mandagens kamp.

- Tom håndterer det her som en professionel. Jeg synes som sagt, at det er blæst ud af proportioner. Jeg har spillet i ligaen i et stykke tid og har set mange værre ting ske.

- Jeg tror ikke, at folk ser tingene så klart, når det gælder Tom og de ting, han er involveret i - her taler jeg om tv-profiler og journalister, der har en stemme og bruger den, siger Lars Eller og kommer med et eksempel på en lignende situation fra tirsdagens kamp mellem Pittsburgh Penguins og Philadelphia Flyers - men her resulterede det ikke i en stor skandale.

- Det er to meget ens situationer, men den ene bliver blæst ud af proportioner på grund af - tror jeg - spilleren, der er involveret, siger Lars Eller, der mener, at han kan finde talrige lignende eksempler:

- Det sker ofte.

Den danske center mener, at man skal kigge på hele episoden og sætte den i en kontekst. For Wilsons udfald mod Panarin sker først efter, at den russiske stjerne hoppede op på ryggen af Wilson, der allerede var engageret i en rodet slåskamp.

- Da Panarin hopper op på ryggen af Tom ... Når man beslutter sig for at gå ind i klyngen på den måde og begynder at bryde med en, så skal man forvente en brydekamp. Formentlig med ham, du hopper op på ryggen af. Også selv om du forsvarer en holdkammerat - hvilket jeg forstår.

- Det var et meget uheldigt udfald for Panarin i denne situation. Men det er ikke noget, vi ikke har set før. Det sker hele tiden.

Eller og Washington Capitals sikrede sig allerede i sidste uge en plads i slutspillet - New York Rangers måtte efter mandagens nederlag konstatere, at de ikke længere kan nå det.