Erfaren VM-forward er tæt på friskmelding

Der er begrundet håb om, at landstræner Heinz Ehlers kan spille et af sine stærkeste offensive esser ud i tirsdagens møde med Storbritannien ved VM i ishockey.

Efter at have stået over i de to første kampe gør Frederik Storm nemlig pæne fremskridt. Og landstræner Heinz Ehlers er optimistisk.

- Han nærmer sig, og vi er nået dertil, hvor vi vurderer det dag for dag, siger landstræneren.

Frederik Storm blev ramt af en knæskade i den næstsidste testkamp mod Norge før afrejsen til VM.

En skanning viste efterfølgende, at han ikke var kommet alvorligt til skade, og derfor blev den 32-årige Ingolstadt-spiller indlemmet i den danske VM-trup med henblik på at træde ind på holdet undervejs i turneringen.

- Planen har hele tiden været, at han ikke skulle spille de to første kampe. Men nu har han været på isen tre gange og skal træne igen mandag. Så giver han en melding mandag aften, om han er klar til kamp, siger Ehlers.

Frederik Storm er med ved et VM for tiende gang i karrieren og hører til de mest erfarne dansk forwards.

I de seneste seks VM-turneringer er det blevet til minimum én Storm-scoring undervejs.