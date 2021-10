Esbjerg slår Rungsteds mestre i vild målfest

Det var to formsvage hold, der torsdag mødte hinanden i Metal Ligaen.

Både Esbjerg Energy og Rungsted Seier Capital hungrede efter en sejr efter tre nederlag i træk, men det var vestjyderne, som til sidst kunne ånde lettet op.

Esbjerg smed ganske vist en føring på 4-0, og kampen endte i straffeslag efter 6-6 ved udgangen af tredje periode. Her var Esbjerg altså skarpest.

Dermed må de forsvarende mestre fra Rungsted for fjerde kamp i træk forlade isen med et nederlag.

Nordsjællænderne ligger næstsidst i tabellen efter 12 kampe. Esbjerg ligger på sjettepladsen.

Esbjerg etablerede sin store føring i første periode, som endte 4-0 til hjemmeholdet. Rungsted-træner Erik Hjalmarsson havde sendt reservemålmand David Grubak på isen fra start, men det blev altså ikke nogen succes.

Den finske førstemålmand Ville Kolppanen blev derfor sendt i aktion fra starten af anden periode, og så begyndte det at gå fremad for gæsterne.

0-4 blev vendt til 5-5, og så var kampen helt åben. Andreas Grundtvig sørgede for en ny Esbjerg-føring lidt over halvvejs i tredje periode, men Morten Jensen bragte igen lighed på måltavlen med sin scoring til 6-6 tre et halvt minut før tid, så kampen skulle ud i forlænget spilletid.

Her blev der ikke scoret, og så skulle der findes en vinder i straffeslag.