Esbjerg smadrer Rungsted

Esbjerg Energy nærmer sig DM-finalen.

Mandag aften var den vestjyske ishockeyklub overlegen mod sidste sæsons danmarksmestre fra Rungsted Seier Capital.

Efter en målløs første periode vandt Esbjerg med 5-2 og fører dermed semifinaleserien med 3-1. Der spilles bedst af syv kampe, så hvis vestjyderne vinder den næste kamp, er de i finalen.

Esbjerg virkede til at være i overskud i hele kampen, mens Rungsted kæmpede med at finde kreativiteten frem i de offensive aktioner.

Vestjyderne var samtidig stærke i powerplay. Her scorede de tre af deres fem mål.

Vi skulle knap to og et halvt minut ind i anden periode, før der gik hul på bylden. Felix Scheel fik pucken i højre side af banen og sendte den på tværs til Philip Schultz, der tæt på mål sendte den i et tomt net.

Ni minutter senere var opskriften nærmest den samme. Scheel fik pucken fra højre, men denne gang valgte han at trykke af, og det gjorde han med succes.

Oliver Kjær lukkede en overlegen anden periode af med sin scoring til 3-0 i periodens sidste minut. Han fik pucken midt på Rungsteds banehalvdel og smækkede den i nettet med et kraftigt svirp med håndledet.

I tredje periode gik der tre minutter, før Oliver Kjær igen viste, at håndleddet var godt varmet op.

Esbjerg fangede Rungsted, da hjemmeholdet var i gang med tre udskiftninger. Oliver Kjær fik frit løb frem ad banen, skøjtede på tværs og svirpede pucken på undersiden af overliggeren til 4-0.

Rungsted pyntede på opgøret kort efter, da Branden Gracel scorede og skreg sin frustration over sit holds præstation ud.

Nederlaget var dog allerede en realitet, og det var derfor kun kosmetik, da Felix Scheel scorede til 5-1, og Marcus Olsson reducerede til 5-2 i slutfasen.

Næste opgør mellem de to er på plakaten onsdag i Esbjerg.