Fatter ikke Vonn: - Hvorfor vil hun have mig?

Lindsey Vonns forlovede forstår slet ikke, at skistjernen vil have ham, da hun er så meget smukkere end ham

Ski-legenden Lindsey Vonn med to VM-guld og et OL-guld på cv'et blev i august forlovet med ishockey-stjernen PK Subban.

Senest har Subban været i talkshowet 'Tim and Sid' på Sportsnet, hvor han skulle forholde sig til forskellige emner - blandt andet forholdet til Vonn.

Han blev vist en t-shirt med et foto med de to ved siden af hinanden.

- Ved I, hvad jeg tænker, når jeg ser dette foto? Er jeg på det forkerte niveau? Hvorfor vil hun have mig? Hun er så meget smukkere end, hvad jeg er, siger Subban ydmygt.

Meldingen om forlovelsen kom via en video på Instagram.

- Vi havde været forlovede i en uge, inden vi lagde klippet ud. Det var egentlig meget privat.

- Selvom vi deler meget fra vores liv, så ville vi gerne holde det privat så længe som muligt, så venner og familie fik beskeden først. Vi er så lykkelige sammen, siger Subban.

Senest har Vonn fået censur-bjælkerne frem i USA, fordi hun går i for gennemsigtigt tøj, som du kan se LIGE HER.

Vonn og Subban er ofte på den røde løber. Fotos: Jordan Strauss/Evan Agostini/Mario Anzuoni

Og de var også på plads til US Open-finalen mellem Nadal og Medvedev. Foto: CLIVE BRUNSKILL/Ritzau Scanpix

Lige nu går ishockey-spilleren og venter på, at NHL-sæsonen skal i gang.

- Jeg ser så meget frem mod det, for jeg tror, at Lindsey er træt af mig, fordi jeg bare forsøger alt for at holde mig i gang inden træningslejren begynder, siger Subban.

30-årige PK Subban har været til VM for Canada og har spillet i NHL siden 2009. I sommer skiftede den tidligere Montreal Canadiens-stjerne fra Nashville Predators til New Jersey Devils.

34-årige Lindsey Vonn stoppede karrieren i starten af året, da skaderne blev for alvorlige. Ud over de mange medaljer ved VM og OL nåede hun 82 sejre i World Cup, hvilket har ledt til 20 samlede disciplinsejre.

