Favoritter åbner ishockeykvartfinaler med sejre

Der var lutter favoritsejre, da slutspillet i landets bedste ishockeyrække startede fredag.

Her lagde nummer et, to og tre i grundspillet - Rungsted Seier Capital, Aalborg Pirates og Esbjerg Energy - alle ud med at vinde deres første kvartfinale.

Rungsted Seier Capital måtte dog tage den forlængede spilletid i brug for at slå Rødovre Mighty Bulls med 2-1. Rasmus Thykjær Anderson stod for vindermålet.

Mere overbevisende var både Aalborg Pirates og Esbjerg Energy.

Aalborg kom ganske vist bagud 0-2 mod Herlev Eagles, men satte altså med fem mål i træk - hvoraf de fire sidste blev lavet i tredje periode - tingene på plads.

Esbjerg mødte Frederikshavn White Hawks. Efter en målløs første periode kom vestjyderne hurtigt på vinderkurs i anden, der sluttede med en Esbjerg-føring på 3-0.

Frederikshavn gav sig dog ikke så let og fik reduceret to gange i tredje periode til 1-3 og 2-4, inden Esbjergs Craig Puffer lukkede kampen med sin scoring til slutresultatet, 5-2, med lidt over tre minutter tilbage.

Senere fredag møder Sønderjyske og Herning Blue Fox i den sidste kvartfinaleserie.

Der spilles bedst af syv kampe i kvartfinalerne, så det hold, som først vinder fire, går videre til semifinalerne.