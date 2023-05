Festen er slut for VM-værter

Finlands regerende verdensmestre i ishockey havde håbet på at genvinde VM-titlen på hjemmebane.

Det kommer dog ikke til at ske, efter at de finske værter tabte torsdagens kvartfinale med 1-4 til Canada.

De forventningsfulde tilskuere på tribunerne i Tampere måtte se deres yndlinge indkassere en scoring efter godt syv minutter, da Jack Quinn gjorde det til 1-0 for Canada.

Finnerne lod sig dog ikke umiddelbart slå ud af canadiernes føringsmål, og det lykkedes i perioder at sætte modstanderne under et massivt pres.

En udligning lå i luften, men i stedet for 1-1, slog Canada kontra midtvejs i anden periode, hvor Samuel Blais øgede til 2-0.

Nu blev finnerne mere desperate, men da Canadas Michael Carcone små tre minutter inde i tredje periode, sendte pucken i mål til 3-0, var det som om, at det finske håb forsvandt.

En reducering til 1-3 ved Teemu Hartikainen med tre minutter tilbage gav et kortvarigt håb. Men da canadierne 50 sekunder senere øgede til 4-1 i et tomt finsk mål, begyndte flere tilskuere at forlade deres pladser.

I semifinalen skal Canada op imod Letland, da Finlands VM-medværter leverede en overraskelse mod Sverige. Letland overlevede et tungt pres og besejrede i Riga svenskerne med 3-1.

Det er første gang i historien, at Letland har spillet sig frem til en VM-semifinale.