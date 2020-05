Fik 17 dages karantæne: Nu får han ny klub

Ishockeyklubben Herning Blue Fox har for de kommende to sæsoner sikret sig Kristian Jensen i truppen. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den 24-årige fynbo skifter fra Frederikshavn White Hawks, hvor han sidste år kom i mediernes søgelys for andet end det sportslige.

Kristian Jensen blev 15. november idømt 20 dages betinget fængsel, efter at han blev fundet skyldig i at have tildelt Odense Bulldogs' Lucas Bjerre Rasmussen et slag i hovedet på isen.

Lucas Bjerre Rasmussen fik slaget, mens han lå ned på isen uden hjelm i kampen mellem de to klubber 20. september.

Odense-spilleren pådrog sig en hjernerystelse, et kraniebrud i højre tinding, bøjede ribben, blodsprængning i højre øje og et blåt venstre øje.

Foruden voldsdommen fik Kristian Jensen karantæne i 17 kampe af Danmarks Ishockey Unions (DIU) disciplinærudvalg.

- Jeg gik over stregen. Ingen tvivl om det. Men jeg synes også, at sagen er blæst op til noget, det slet ikke er. Men jeg er selvfølgelig ked af det, der skete, og det var slet ikke intentionen, sagde Kristian Jensen på Frederikshavns hjemmeside efter dommen.

Foto: Danmarks Ishockey Union

Kristian Jensen har spillet en enkelt kamp i den bedste svenske række for Luleå og senere været forbi Odense og Sønderjyske, inden han i 2017 kom til Frederikshavn.

I Herning glæder man sig over kontrakten med forwarden.

- Kristian Jensen er en virkelig dygtig spiller, der givet vil passe rigtig godt ind på vores hold, siger sportschefen i Herning Blue Fox, Martin Struzinski.

- Han bibringer på trods af sine 24 år en masse erfaring med 236 Metal Liga-kampe. Her har vi selv set prøver på hans kompetencer, og med sine 186 centimeter og godt 100 kilo vil han også komme til at bringe en vigtig fysik ind i vores spil.

Se også: Voldsdømt hockeyspiller orker ikke mere

Slået bevidstløs: Voldsramt spiller får erstatning