Fik halsen skåret op: - Jeg skreg, at jeg kommer til at dø

Canadiske Caleb Eefting fik en dyb flænge i halsen, da han for sin svenske klub Mörrum. - Jeg skreg, at jeg kommer til at dø, siger han efter operation, der reddede hans liv

Det er ikke sjældent, at blodet sprøjter i en ishockeykamp.

Typisk er det efter et flækket øjenbryn eller ved en tandskade, men det bliver desværre engang imellem også langt mere alvorligt.

Det gjorde det for Caleb Eefting, da han med sin svenske klub, Mörrum, der i torsdags tog til Kallinge for at møde KRIF i et lokalopgør i HockeyEttan, der er den tredjebedste svenske ishockeyrække.

Canadieren spillede sit første skift på isen i kampens start, da skøjtehallen blev vidner til en skrækkelig scene.

En modstander røg ned foran ham, og skøjten fløj op i luften og ramte Eefting på halsen.

Den 26-årige back tog sig til halsen og gik ned på et knæ i smerte - den skarpe klinge på skøjten havde skåret et stort hul i halsen på ham, og blodet , men kunne ikke bremse blodet fra

- Jeg så skøjten komme mod mig, men forstod ikke med det samme, at jeg var blevet skåret. Jeg mærkede bare et voldsomt slag og troede, at skøjten havde ramt min hjelm, siger han til svenske Aftonbladet der også har en video af episoden - den indeholder stærke billeder.

Men da blodet begyndte at fosse ud, gik den alvorlige situation op for ham:

- Jeg skreg, at jeg kommer til at dø. Det eneste, jeg kunne tænke på lige der, var, at jeg skulle væk fra isen og håbe på, at nogen kunne hjælpe mig, siger Eefting.

Han forklarede, at der hurtigt kom hjælp - at han blev lagt ned, og at der blev lagt pres på såret i halsen for at stoppe blødningen. Han følte slet ikke smerten, men kunne se på blodmængden på hans tøj, at det var alvorligt.

Han blev hastet på hospitalet i Karlskrona og kom på operationsbordet med det samme - og da han vågnede op efter operationen gik det op for ham, hvor tæt han havde været på at dø.

- Lægerne siger, at jeg var heldig - at jeg ville have været død, hvis skøjten havde ramt millimeter i en anden retning.

- Fysisk føles det bedre. Nu er det mere mentalt hårdt. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, når jeg kommer tilbage på isen - om jeg vil være bange.

- Men jeg ved omvendt, at det ikke vil ske igen, så det kommer nok til at gå godt, siger Eefting.

Han fik også efter operationen at vide, at holdkammeraterne tabte 6-4 til KRIF, der dermed rykkede forbi dem i tabellen, hvor Mörrum nu er nummer syv i syd-rækken i HockeyEttan.