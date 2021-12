Fik revanche ét døgn senere

Onsdag vandt Aalborg Pirates over Frederikshavn White Hawks, men aalborgenserne havde kun håneretten over sin nordjyske rival i et døgn.

Torsdag fik Frederikshavn nemlig revanche, da det i endnu et opgør mellem de to hold i Metal Ligaen endte med en sejr til White Hawks på 3-1.

Sejren betyder, at de to nordjyske hold nu blot er adskilt af halvandet point. Aalborg har 57 point på tabellens andenplads, mens Frederikshavn har 55,5 på fjerdepladsen.

Herning Blue Fox fører Metal Ligaen med 59,5 point, men har spillet to kampe færre end både Aalborg og Frederikshavn.

Frederikshavn kom foran 2-0 i starten af anden periode efter mål af finske Aleksi Halme og Lucas Andersen, inden Mikkel Højbjerg fik reduceret for Aalborg.

Et par minutter inde i tredje periode fik russiske Alexander Bumagin så gjort det til 3-1 for Frederikshavn, og det endte altså med at blive kampens sidste scoring.

Torsdag formiddag blev en kamp mellem Rungsted Seier Capital og Herlev Eagles, som skulle have været spillet torsdag aften, aflyst på grund af coronasmitte på Rungsteds hold.

Jævnfør reglerne i Metal Ligaen, hvad angår dette, bliver kampen ikke spillet på et andet tidspunkt. I stedet får hvert hold tildelt 1,5 point for kampen.