Finaleklar efter kneben sejr

Esbjerg Energy var ikke i stand til at tvinge DM-semifinalerne mod Aalborg Pirates ud i en syvende kamp.

Aalborg afgjorde det søndag eftermiddag i den sjette semifinalekamp og vandt knebent med 3-2 ude over Esbjerg.

Længe så det ellers ud til, at Esbjerg var i stand til at tage en sejr på hjemmebane.

Esbjerg vandt første periode med 1-0 på et mål af Brady Shaw. Canadieren scorede efter 12 minutters spil.

Men i anden periode vendte Aalborg kampen på hovedet. Først udlignede Julian Jakobsen til 1-1 næsten syv minutter inde i perioden.

Og så gik det stærkt. Blot lidt over et minut senere bragte Victor Panelin-Borg nordjyderne foran 2-1.

Aalborg-spilleren Josh MacDonald øgede til 3-1 syv minutter inde i tredje periode, og det lignede afgørelsen.

Men Esbjerg reducerede med ti minutter tilbage af kampen til 2-3 ved Davis Vandane, som fik sit skud snittet på vejen i mål af en Aalborg-spiller.

Det skabte stor spænding, og vestjyderne var tæt på at få udlignet til slut, men det lykkedes ikke at få pucken i nettet.

1-1-målscoreren Julian Jakobsen var lettet over sejren, og han vurderer, at Aalborgs nøgle var en lidt en bredere trup og flere udskiftninger i løbet af kampen.

- Esbjerg blev ramt lidt på manglende bredde. Der blev alligevel lidt panik til slut.

- Og det var synd, at der ikke var nogen i hallen. Esbjerg skal have ros for indsatsen, siger Julian Jakobsen til TV2 Sport. Han fejrede i øvrigt sejren på sin 34 års fødselsdag.

I finalen skal Aalborg Pirates møde Rungsted Seier Capital, som vandt sin semifinale over Sønderjyske.

Færing snupper sølv til Danmark ved EM i roning

I clinch med dommer: - Tal med respekt!

Vanvittigt comeback: Sensationel Horsens-optur