Finland åbner ishockey-VM med sejr i stormøde

To af verdens største ishockeynationer stødte ind i hinanden, da VM i Slovakiet fredag eftermiddag blev indledt i Steel Arena i byen Kosice.

Her mødte Finland og Canada hinanden i Danmarks gruppe. Det opgør slap finnerne bedst fra, da canadierne blev slået 3-1.

Dermed lægger Finland sig i toppen af gruppe A med tre point, mens Canada hvert fald for en stund er forvist til sidstepladsen.

Senere fredag møder USA og værterne fra Slovakiet hinanden i samme gruppe.

Der var også gang i den i gruppe B fredag eftermiddag. Her lagde Rusland fra land med en sikker sejr på 5-2 over Norge. I samme gruppe indleder de forsvarende verdensmestre, Sverige, sit titelforsvar fredag aften mod Tjekkiet.

Finland kom i kampen mod Canada først på måltavlen, da Kaapo Kakko små syv minutter inde i første periode gjorde det til 1-0.

Det rystede dog ikke canadierne. Lidt over et minut senere var der således udlignet til 1-1 ved Jonathan Marchessault, der udnyttede en overtalsperiode til at score.

Efter en målløs anden periode skulle der kun gå lidt over to og et halvt minut af tredje og sidste, før pucken igen lå i nettet. Denne gang var det Finland, der i powerplay fik scoret. Arttu Ilomaki havde sidste stav på pucken.

Det blev også 3-1, da Kaapo Kakko i de døende sekunder scorede i et tomt mål til kampens slutresultat.

Danmark spiller sin første kamp ved VM lørdag klokken 12.15 mod Frankrig.

Se også: Tv-kommentator brækkede sin søns arm: - Der er en risiko

Sur Klopp: Hvad spiser de til morgenmad?

Her er Danmarks bedst betalte sportsstjerner: Caroline rammer 100 millioner!