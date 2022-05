Finland klar til VM-finale

Værtsnationen Finland er klar til finalen ved VM i ishockey.

Lørdag eftermiddag levede Finland op til sin favoritværdighed og slog USA med 4-3 i foran en meget tilfreds arena i Tampere.

Det er tredje gang i træk, at Finland er repræsenteret i VM-finalen.

I 2019 slog finnerne Canada 3-1 i finalen. Sidste år fik canadierne revanche med en 3-2-sejr efter overtid.

Og det kan meget vel blive til en tredje dyst mellem de to stormagter på isen. Senere lørdag møder Canada således Tjekkiet i den anden semifinale.

Finland kom bagud mod USA efter bare et minuts spil. Langsomt og sikkert vendte det solide hjemmehold dog kampen på hovedet i de efterfølgende 30 minutter.

Generelt var semifinalen både underholdende og meget chancerig. Da Finland i starten af tredje periode bragte sig på 4-2 ved angrebsprofilen Joel Armia, virkede opgøret til at være afgjort.

USA fik dog mønstret et stærkt modsvar i slutfasen, og ud over en reducering leverede amerikanerne også et tungt pres i de sidste minutter - dog forgæves.