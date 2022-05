Finland og Letland lægger is til VM

Lige nu afholdes der VM i ishockey i Finland. Det bliver der også næste år.

Finland er således sammen med Letland blevet udnævnt som værter for verdensmesterskaberne i 2023, oplyser Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF).

Sankt Petersborg i Rusland skulle egentlig have lagt is til VM, men fik i april frataget værtskabet på grund af krigen i Ukraine. I stedet bliver det nu i Tampere i Finland og den lettiske hovedstad, Riga.

VM afholdes næste år fra 12. til 28. maj.

- Vi er glade for jeres tillid og er klar til at være vært for VM med de bedste rammer for holdene og den bedste atmosfære for fansene, siger formanden for Letlands ishockeyforbund, Aigars Kalvitis, på IIHF's hjemmeside.

Ishockey-VM blev i 2021 afholdt i Letland, som dengang overtog værtskabet fra Hviderusland på grund af politiske uroligheder i landet.

Det er fredag også blevet bestemt, at VM i 2026 skal afholdes i de to schweiziske byer Zürich og Fribourg.

Ved dette års VM mangler der kun at blive spillet semifinaler og finale. Finland møder lørdag USA, mens Canada og Tjekkiet samme dag tørner sammen i den anden semifinale.

Der er finale og bronzekamp søndag.