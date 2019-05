Finsk supertalent tryllede: - Ikke så let som det så ud

18-årige Kaapo Kakko scorede igen et flot mål, da Finland slog Danmark - men det var ikke let, selv om det måske så sådan ud, påpeger han

KOSICE (Ekstra Bladet): Mærk dig navnet Kaapo Kakko.

Selv om han blot er 18 år, så har han vundet U18-VM og U20-VM - og nu driver han gæk med hærdebrede verdensklassespillere under denne slutrunde.

Kaapo Kakko er sammen med amerikanske Jack Hughes de to unge stjerner, der med al sandsynlighed bliver draftet som nummer et og to til sommer.

Kakko viste mod Danmark hvorfor, da han scorede sit sjette VM-mål efter en ny flot solotur.

- Det var stort for holdet og for mig - men det var ikke så let, selv om det nogen gange kan se let ud, sagde den ydmyg ungersvend, da Ekstra Bladet spurgte ind til den scoring.

Og så måtte han erkende, at det havde været en hård kamp mod danskerne:

- Det var en stor sejr for os. For vi vidste, at det ikke ville blive en let kamp, lød den kortfattede besked.

På det danske hold måtte Mikkel Bødker se med fra bænken, da Kakko fik danskerne til at se ud som statister. Og den garvede NHL-spiller er imponeret.

- Han bliver nok valgt som den første i NHL-draften, og han scorede da også et fantastisk flot mål. Det er bare at lette på hatten, sagde Bødker.

Kaapo Kakko er efter fire kampe noteret for syv point, og han er med seks mål turnerings farligste mand sammen med russiske Evgeni Dadonov.

