Fire NHL-spillere er med i stærk trup til OL-kvalifikation

Fire danske spillere fra den bedste amerikanske ishockeyliga, NHL, er en del af Danmarks trup til OL-kvalifikationsturneringen i Norge i slutningen af august.

Det drejer sig om forwarderne Frans Nielsen, Oliver Bjorkstrand, Nikolaj Ehlers og Joachim Blichfeld.

Landstræner Heinz Ehlers er godt tilfreds med sin stærke trup og har ambition om en OL-billet.

- Selvfølgelig er vores ambition og mission at vinde turneringen oppe i Norge, men vi går også til opgaven i bevidstheden om, at vi skal være ydmyge og ikke tro, at tingene sker af sig selv.

- På papiret har vi en rigtig stærk trup, og kunsten er selvfølgelig at forme truppen til et stærkt hold, siger Ehlers i en pressemeddelelse.

Danmark møder 26-29. august Slovenien, Sydkorea og Norge i kampen om én plads til vinter-OL i Beijing næste år.

Inden da samles truppen i Herning fra 17. august, og holdet spiller testkamp mod Frankrig i Rødovre 21. august og mod Sydkorea i Herning den 23. august.

- Jeg kan roligt slå fast, at jeg er den landstræner, der har fået de mest optimale forberedelser til en OL-kval nogensinde.

- Der har været stor imødekommenhed fra unionens side, og jeg tror ikke, tingene kunne være gjort meget bedre, siger en tilfreds Heinz Ehlers.

Fra NHL mangler målmanden Frederik Andersen, der er på vej tilbage fra en skade, samt Lars Eller, der er ude af familiære årsager. Derudover er Rungsteds rutinerede forward Nichlas Hardt skadet.

Danmark har aldrig tidligere deltaget ved et vinter-OL.