Fodboldlegende skifter til ishockey

De inderste kanter af stolperne skal være 7,32 meter fra hinanden, og den laveste kant på overliggeren skal være 2,44 meter over jorden på et fodboldmål. I ishockey hedder målene 183 x 122 centimeter.

Så 196 centimeter høje Peter Cech kommer næppe til at kaste sig ud i fuld længde, når han på søndag debuterer som ishockey-målmand.

Jo, den er god nok. Den legendariske keeper går en stor størrelse ned i bur.

Den 37-årige tjekke, der holdt sit mål rent 202 gange i sin 15 år lange Premier League-karriere hos London-holdene Chelsea og Arsenal, har skrevet en et-årig kontrakt med den britiske ishockeyklub Guildford Phoenix, skriver Daily Mirror.

Peter Cech har fået et meget mindre bur at holde rent. PR FOTO/gford_phoenix

Cech har trænet med klubben, siden han i sommer sluttede hos Arsenal, og han er begejstret ved udsigten til sin næste sportskarriere.

- Jeg er utrolig glad for at få denne mulighed for at spille for Pheonix og få denne kamp-oplevelse. Jeg håber, jeg kan hjælpe det unge hold med at opnå dets mål for sæsonen, og jeg vil prøve at vinde så mange kampe som muligt, når jeg får chancen, siger den sympatiske tjekke fra den ishockeytossede nation.

- Efter tyve år i professionel fodbold, bliver det en vidunderlig oplevelse for mig at dyrke den sport, som jeg elskede at kigge på som dreng.

Klubbens træner, Andy Hemmings, er mildt sagt lige så begejstret:

- At skrive kontrakt med Petr er gigantisk stort for Phoenix. Han er en fantastisk fyr, som træner hårdt, og jeg kan ikke vente på at se ham få sin debut, siger han til avisen.

Peter Cech bør være godt beskyttet af sin nye hjelm. PR FOTO/gford_phoenix

Cech er sideløbende ansat hos Chelsea som rådgiver. Han vandt fire mesterskaber med klubben og såmænd også Champions League. Han nåede 124 landskampe for Tjekkiet – i fodbold.

I 2006 kom han slemt til skade i et sammenstød, der kostede en operation for en fraktur i hovedet, og siden spillede han med en læderhjelm fra rugbysporten.

Nu får han en kraftigere en af slagsen, som forhåbentlig kan holde puck’en ude.

