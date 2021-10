Førerholdet Frederikshavn vinder igen efter sent comeback

På hjemmebane i Nordjylland tirsdag aften lignede det længe et uventet nederlag for Frederikshavn White Hawks mod Esbjerg Energy i Metal Ligaen.

Men efter at have været bagud både 0-2 og 1-3 fik ligaens førerhold vendt kampen og vandt 4-3 efter overtid.

Med den tredje sejr i træk har Frederikshavn nu 24 point efter 12 kampe og fører med tre point ned til Herning Blue Fox, der dog har spillet en kamp mindre.

Esbjerg roder rundt midt i tabellen med 16 point for 11 kampe.

Første periode bød på en enkelt scoring ved Esbjergs Kale Kerbashian, hvorefter Craig Puffer i et power play bragte vestjyderne i front med to i anden periode.

Frederikshavn reducerede efter 13 minutter i anden periode, men Esbjerg svarede igen med det samme og bragte sig foran 3-1 efter endnu en Puffer-scoring.

Kort før periodens afslutning reducerede hjemmeholdet igen ved Aleksi Halme og efter næsten et kvarter af tredje periode kom udligningen. Elias Ulander scorede og sendte kampen i overtid.

Her viste Frederikshavn skarpheden og efter blot to et halvt minut afgjorde Christopher Frederiksen kampen med sin scoring til 4-3.