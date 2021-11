Første gang nogensinde: Danske ishockey-kvinder til OL

Danmarks kvindelige ishockeylandshold er for første gang nogensinde klar til vinter-OL.

Det blev en kendsgerning, da Danmark søndag spillede uafgjort 2-2 mod Tyskland i ordinær tid.

Vinderen af overtiden og eventuelt straffeslagskonkurrencen var nu underordnet for afgørelsen, og det blev tyskerne, der hev stikket hjem efter straffeslag.

Med resultatet vandt Danmark kvalifikationsgruppen foran Østrig, Tyskland og Italien.

I forvejen er Danmarks mandlige ishockeylandshold kvalificeret til vinter-OL for første gang, så der er lagt op til historiens højeste danske deltagerantal, når vinterlegene afvikles i Beijing i februar 2022.

De danske ishockeykvinder havde slået Italien og Østrig i de første kampe i OL-kvalifikationen og skulle derfor bare bruge mindst et point.

Danmark var ellers i store vanskeligheder bagud med 0-2, men efter et flot comeback blev OL-billetten indløst.

Efter en målløs første periode kom Danmark i store problemer i anden periode. Her pressede tyskerne for føring, og den kom midtvejs ved Tanja Eisenschmid.

Det kørte ikke for danskerne, der blev ramt af flere udvisninger. En af dem udnyttede tyskerne til at score igen.

14 minutter var spillet, da Lilli Welcke hamrede pucken op i målhjørnet til 2-0.

Da så det sort ud for Danmark, men der kom nyt håb med bare 42 sekunder tilbage af perioden, da Malene Frandsen reducerede til 1-2 med et flot mål.

Det gav ny optimisme til tredje periode. Danskerne var mere i teten i forhold til anden periode, hvor tyskerne var dominerende.

Efter otte minut gav det bonus på måltavlen, da Silke Glud udlignede til 2-2.

Fire minutter før tid fik Tyskland en friløber, men danskerne slap med skrækken og kørte sejren hjem.

Tyskland, der var regnet som favorit til at vinde gruppen på forhånd, skulle vinde med mindst fem mål for at komme til OL, så gassen gik lidt af den tyske ballon i slutfasen.

Danskerne kunne derfor juble efter 60 minutters spil, inden der blev taget hul på den ligegyldige overtid, som sluttede uden mål. Tyskerne vandt derefter en langstrakt straffeslagskonkurrence.