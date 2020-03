Forarger med bikini-foto: - Hjernedødt

Kampen mod det smitsomme coronavirus bliver hæmmet af en alvorlig global mangel på blandt andet mundbind. Det har WHO slået fast for længst.

Selv i vores egen andedam måtte flere tandlægebehandlinger aflyses pga. mangel på mundbind i starten af marts måned.

Men det har næppe vakt genklang hos den russiske fitnessmodel Yulia Ushakova.

Lørdag delte hun et billede på sin Instagram, hvor hun tonede frem i en yderst bemærkelsesværdig bikini.

'Jeg har lige bestilt disse med express levering. Jeg ved ikke, om denne her trend allerede er på Instagram, men jeg kan godt lide ideen. Hvad synes I?', spurgte hun sine mere end halv million følgere om.

'De indbyggede ventiler hjælper på udluftningen, men man skal jo skifte dem ud hver anden time', informerede tv-værtinden om med henvisning til bikinitoppens materiale.

Delingen af billedet generede selvsagt et ramaskrig på sociale medier.

'Hvis jeg var dig, ville jeg hellere bestille en ny hjerne, for det der er fuldstændig hjernedødt.' skrev en forarget i kommentarsporet.

'Der er globalt mangel på masker. Det her må være den værste joke, jeg nogensinde har set i disse rædselsfulde dage.' skrev en anden.

En tredje havde rosende ord for fitnessmodellens krop, men det opvejede ikke for en kritisk røst.

'Super figur, men virkelig ikke sjovt', lød kommentaren.

Til orientering meddelte Lægemiddelstyrelsen i denne her uge, at der kan øjnes en begyndende mangel på værnemidler såsom masker.

- Der er begyndende mangel på værnemidler her og der, og vi kan ikke afvise, at det bliver værre. Men vi arbejder døgnet rundt for at skaffe værnemidler til danskere, sagde Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Tilsyneladende ikke et problem hos russerne, der således kan bestille mundbind til formål som trekantsbikini.

