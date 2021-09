Forbundets gigant-brøler: Danmark afviser

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) var for hurtigt ude, da det tidligere onsdag gjorde Danmark til vært for næste års A-VM for kvinder.

Intet er nemlig afgjort endnu, lyder det fra Danmarks Ishockey Union. IIHF har siden ændret nyheden på sin hjemmeside, hvor det nu fremgår, at Danmark er interesseret i at arrangere begivenheden.

- Vi har sagt, at vi er interesseret, men er slet ikke i mål med budget, byer med mere, siger DIU's direktør, Ulrik Larsen.

- Jeg tænker, at der går syv-otte uger med det endnu, inden IIHF har en afklaring, siger han.

IIHF besluttede onsdag, at kvindernes A-VM fremover - i modsætning til tidligere - også skal afvikles i OL-år.

Planen er, at det skal ske første gang allerede næste år. Men først skal der findes en vært for arrangementet.

- Det er med kort varsel, og vi har slet ikke nogen aftaler med kommuner endnu. Reelt ved vi ikke, om vi har haller til rådighed, siger Ulrik Larsen.

Sammen med DIU's formand, Henrik Bach Nielsen, og administrationschef Kim Pedersen er han i disse dage til IIHF's kongres i Sankt Petersborg.

Den danske delegation blev noget forundret, da IIHF i en stort opsat nyhed på sin hjemmeside pludselig udnævnte Danmark til vært for VM næste år.

- Jeg er lidt ærgerlig over, at en fjer på den måde kan blive til fem høns. At det på grund af en misforståelse kan gå så stærkt, siger Ulrik Larsen.

Det danske kvindelandshold rykkede i 2019 op i A-gruppen og spillede i august VM i Canada. Det blev en barsk omgang for de danske kvinder, der led fire nederlag i fire kampe.

Holdet undgik dog nedrykning, fordi der som følge af coronapandemien ikke er blevet spillet VM i de lavere VM-klasser. Derfor er der ikke fundet nogen oprykker.

Nu kan Danmark så blive vært for verdens bedste kvindelige ishockeyspillere næste år. Men intet er altså på plads endnu.

Til gengæld har det længe ligget fast, at Danmark sammen med Sverige skal arrangere A-VM for herrer i 2025.

Planen for det arrangement fik onsdag morgen det formelle blå stempel på IIHF-kongressen.