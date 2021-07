Forlænger spænding: Jagter historisk comeback

Montreal Canadiens forlænger spændingen i dette års Stanley Cup-finale i NHL med holdets første sejr over Tampa Bay Lightning tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Tampa Bay Lightning har vundet de tre første kampe i NHL's finaleserie, hvor der spilles bedst af syv kampe, og er altså blot én sejr fra at vinde Stanley Cup.

Men natten til tirsdag dansk tid satte Montreal Canadiens alt ind for ikke at ende finaleserien med nul vundne kampe, og efter overtid sluttede kampen således 3-2 til holdet fra Canada.

Josh Andersson fra Montreal Canadiens stod både for kampens første og sidste mål, der blev afgørende for holdet.

Det første mål blev sat ind 15 minutter inde i første periode, mens det forsvarende mesterhold udlignede til 1-1 i slutningen af anden periode.

I tredje periode scorede begge hold med fem minutters mellemrum. Først blev pucken sat ind af Montreal Canadiens, inden Tampa Bay Lightning igen udlignede, og kampen gik derfor i overtid.

Her forseglede Josh Andersson så sejren med sin anden scoring.

Montreal Canadiens' målmand får desuden en stor del af æren for holdets sejr, da det lykkedes ham at lave 32 redninger.

Mens et comeback ikke kan udelukkes, så taler historikken ikke til fordel for holdet fra Montreal.

Det er i NHL's historie kun lykkedes fire hold at vinde en slutspilsserie efter at have været bagud med 0-3 i kampe. Og Toronto Maple Leafs er ene om at gøre det i en Stanley Cup-finale tilbage i 1942.