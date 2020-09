Formand færdig efter 14 år

Ishockey Unionens formand Henrik Bach Nielsen stopper til sommer efter 14 år på posten.

– Skulle jeg sige ja til en ny periode, ville det være for yderligere fire år og dermed ville jeg skulle sidde i 18 år. Det er rigtig længe, nok for længe, når det gælder sportspolitik og politik i al almindelighed. Det er bedst for Danmarks Ishockey Union og mig selv, at en anden tager over, siger Henrik Bach Nielsen.

Nu går han efter en international toppost.

Han er i forvejen medlem af det internationale ishockeyforbunds (IIHF) ledelse og går efter en toppost ved den kommende kongres i september 2021.

– Uanset hvilken holdning man har til mig som person, eller hvor man står i dansk ishockey generelt, så er det en 'no brainer' at Danmark fortsat skal have indflydelse i international ishockey. Hovedparten af de store beslutninger træffes i council, og det er utrolig værdifuldt for Danmark at sidde med der. Det er bestemt ikke nogen naturlov, at dansk ishockey har et sæde så højt oppe i det internationale hierarki.

