Formsvage Rungsted stopper Hernings gode stime

Det var to hold på vej i hver sin retning rent formmæssigt, som tirsdag mødte hinanden i Metal Ligaen.

Her tog Herning Blue Fox hjemme imod Rungsted Seier Capital. Midtjyderne havde inden opgøret vundet fem kampe i træk, mens Rungsted havde tabt seks af sine seneste syv.

Men det var altså de nordsjællandske gæster, der fik noget at juble over. Rungsted vandt 4-3 efter forlænget spilletid og kunne dermed sætte to point på kontoen.

Dermed har de forsvarende danske mestre nu 19 point på næstsidstepladsen. Herning har 33 på tredjepladsen.

Det midtjyske hold kom ellers hurtigt foran 2-0 i første periode efter mål af Mads Christensen og Mathias Bau Hansen.

Men i slutningen af første periode fik Morten Jensen reduceret, og otte et halvt minut inde i anden periode udlignede han så til 2-2.

Rasmus Thykjær Andersson bragte Rungsted på 3-2 i slutningen af anden periode og så ud til at ende som matchvinder. Men en udligning af Hernings Oscar Drugge i tredje periodes sidste minut sendte kampen ud i forlænget spilletid.

Her blev Hampus Gustafsson helten for Rungsted, da han i femte minut sikrede sejren med sin scoring.