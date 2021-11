Forrygende Frederik sætter rekord

Frederik Andersen noterede sig søndag for sin syvende sejr i ligeså mange kampe for sin nye klub, Carolina Hurricanes

Det går aldesles forrygende for Frederik Andersen i hans nye klub, Carolina Hurricanes.

Siden skiftet fra Toronto Maple Leafs har Frederik Andersen medvirket i syv af klubbens otte kampe, og det er blevet til sejr i dem alle.

Dermed bliver han den blot fjerde målmand i NHL-historien, der kan prale af det i sine første syv eller flere kampe i en ny klub - og samtidig også den første i Carolina Hurricanes.

Tidligere har kun Wayne Thomas (Montréal Canadiens), Bob Froese (Philadelphia Flyers) og Martin Jones (LA Kings) gjort det - de to sidste endda otte kampe i træk.

De tre øvrige på listen ovenover har ganske vist både otte og ni sejre i de første kampe, men der var de ikke på isen i alle kampene, men blot en del af truppen.

Andersen flotte serie blev altså søndag udvidet til syv sejre i træk, da han med 22 redninger førte Hurricanes til en 2-1-sejr over Arizona Coyotes.

Dermed er Carolina Hurricanes startet som en ægte orkan med otte sejre i ligeså mange kampe, hvilket giver dem en komfortabel føring i Metropolitan Division.

Den flotte serie efterlader også Frederik Andersen i toppen af statistikken for målmænd, hvor han kan fremvise en redningsprocent på 95,6 (næstbedst for målmænd med flere end fem kampe) og en mål-imod-statistik på 1,29 pr. kamp (også næstbedst for målmænd med fem eller flere kampe).

En ganske kærkommen succes for den store dansker, der efter en sidste sæson plaget af skader ikke fik sin kontrakt forlænget i Toronto Maple Leafs. På trods af, at han i fem sæsoner ellers havde leveret pragtpræstationer for traditionsklubben.

Derfor vendte han efter sommerferien 'hjem' til Carolina Hurricanes, der var den klub, der draftede ham første gang i 2010, men ikke skrev kontrakt med ham. Af den grund trådte Andersen ind i draften igen i 2012, hvor Anaheim Ducks valgte ham og gav han tre år i klubben, inden han drog til Toronto.