Forrygende stime for danskerklub

For tredje kamp i træk blev den danske ishockeymålmand Frederik Andersen hyldet som en af banens bedste, da Carolina Hurricanes natten til fredag dansk tid vandt 3-0 over Boston Bruins i NHL.

Målmanden gik fra isen med 33 redninger, mens hjemmeholdet sikrede sig sin sjette sejr i lige så mange kampe.

Det er første gang i den nye sæson og 20. gang i sin NHL-karriere, at Frederik Andersen holder buret rent.

Undervejs i opgøret blev den 32-årige herningenser endda noteret for en assist, da han havde en finger med i hjemmeholdets anden scoring.

Carolina Hurricanes er det eneste hold i NHL, der endnu er ubesejret i den nye sæson. Holdet scorede mod Boston Bruins et mål i hver af de tre perioder foran hjemmepublikummet i PNC Arena.

Klar til OL for Danmark

Landstræner for det danske ishockeylandshold Heinz Ehlers vil formentlig håbe, at Frederik Andersen kan holde fast i den gode form i en rum tid endnu.

Onsdag oplyste målmanden således til TV 2, at han er klar til at stille op for Danmark ved OL i Beijing næste år, hvis han er skadefri og ellers bliver udtaget.

Andersen var ikke med, da de danske ishockeyherrer i august kvalificerede sig til holdets første vinter-OL nogensinde, fordi han på det tidspunkt stadig var ved at komme sig over en skade.

Han skiftede til Carolina Hurricanes i juli fra Toronto Maple Leafs.