Fortsætter med upraktisk format

Landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen, kommer heller ikke i næste sæson væk fra sit lidt upraktiske format med et ulige antal hold.

Sådan lyder det fra Danmarks Ishockey Unions direktør, Ulrik Larsen, der forudser, at ligaen i sæsonen 2022/23 vil omfatte de samme ni klubber som i denne sæson.

Fristen for at ansøge om ligalicens er normalt 1. april, men selv om DIU i år har skubbet deadline en smule, regner direktøren det som noget nær umuligt, at der står andre klubber klar til at blive lukket ind i det fine selskab.

- Jeg forventer, at samtlige ni hold søger ligalicens igen og forventer på ingen måde, at der kommer flere til. Hvis nogle gik med planer om at blive ligaklub, ville vi have været i dialog med dem for længe siden.

- Hvis klubber, der ikke er en del af ligaen i dag, ønsker at være med, skal de kunne fremlægge deres projekt allerede omkring 1. december, forklarer Ulrik Larsen.

Den bedste ishockeyrække opererer ikke med nedrykning, og der er reelt tale om en tilmeldingsturnering.

At 'rykke op' i det fineste selskab kræver primært to ting: At kunne skaffe penge nok og at kunne fremlægge et koncept, der giver DIU og ligaforeningen tro på, at projektet er bæredygtigt.

Det har vist sig at være svært. Næste sæson bliver således den fjerde i træk med ni hold i den bedste række - et antal, som betyder at et hold skal være oversidder i hver spillerunde.

- Jeg så da gerne, at vi kunne få en liga med ti hold, fordi det ville give en mere homogen afvikling af kampene.

- Men vi ved også, at det ikke er så let at stampe en otte-ti millioner kroner op af jorden. Og døgnfluer har vi ikke brug for, siger Ulrik Larsen.

Hvidovre Fighters var den seneste, der gjorde de nuværende ni ligaklubber selskab i den bedste række.

Klubben gik konkurs og måtte trække sig ud af Metal Ligaen midtvejs gennem sæsonen 2018/19.