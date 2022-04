Fratager Rusland VM-værtskab

Listen over sportsværtskaber, som Rusland har mistet siden invasionen af Ukraine, vokser.

Tirsdag oplyser Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside, at værtskabet for næste års VM for herrer bliver flyttet væk fra Rusland.

Beslutningen blev truffet på et møde i IIHF tirsdag i Zürich.

- Beslutningen om at flytte begivenheden er primært truffet grundet bekymring for de deltagende spilleres, lederes, mediers og fans' sikkerhed og velbefindende, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Turneringen skulle være afholdt i Sankt Petersborg fra 5. til 21 maj i 2023.

IIHF vil nu finde en ny vært for mesterskabet. Man regner med at kunne melde en ny vært ud under dette års VM i maj i Finland.

Fratagelsen af værtskabet kommer ikke som den store overraskelse. Allerede for en måned siden luftede formanden for Danmarks Ishockey Union (DIU), Henrik Bach Nielsen, at det meget vel kunne blive tilfældet.

Han sidder som vicepræsident i IIHF.

- Vi er dybt bekymrede. Jeg kan godt forestille mig, at der kommer en beslutning om det i slutningen af april, sagde han 23. marts.

- Vi er nødt til at forsøge at se 13 måneder frem i tiden. Vi skal jo respektere, at en ny vært trods alt skal have lidt tid til at forberede sig. Det er ikke nemt at finde en vært med så kort aftræk.

Både Rusland og Hviderusland er udelukket fra overhovedet at deltage ved dette års VM i Tampere.

