Frederik Andersen er ude i mindst en uge

NHL-målmanden Frederik Andersen vil være ude af spillet i mindst en uge for Carolina Hurricanes på grund af en skade.

Den danske ishockeymålmand pådrog sig skaden i weekendens 4-7-nederlag ude til Colorado Avalanche, da han i tredje periode strakte sit ben ud for at redde et forsøg.

Carolina Hurricanes-træner Rod Brind'Amour oplyser, at pausen kan ende med at blive længere end en uge.

- Skaden skal nok evalueres igen om en uges tid. Så finder vi ud af, hvor han står, siger Rod Brind'Amour ifølge NHL's hjemmeside.

Træneren kunne natten til tirsdag dansk tid se sit hold vinde ude over Arizona Coyotes med keeperen Antti Raanta mellem stængerne. Frederik Andersens afløser leverede 23 redninger i sejren på 5-3.

- Begge målmænd har haft et godt år og været solide for os. Det er uheldigt, men skader er en del af spillet, og det er derfor, vi har bredde i truppen, siger Rod Brind'Amour.

Carolina Hurricanes er allerede inden de sidste fem kampe i grundspillet sikker på en plads i slutspillet.