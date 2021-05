Frederik passeret fire gange: Måske er det rust

Ishockeymålmanden Frederik Andersen står foran en hård kamp om spilletid for Toronto Maple Leafs, når det canadiske storhold tager hul på slutspillet om Stanley Cup i næste uge.

Andersen var natten til torsdag på isen i en NHL-kamp for første gang i næsten to måneder.

Men han kunne ikke forhindre et Toronto-nederlag på 3-4 til Ottawa Senators.

Den 31-årige dansker, der på grund af en skade har været ude af holdet siden 19. marts, erklærer sig tilfreds med comebacket.

'Måske er det rust'

Han fornemmer dog, at han med lidt held kunne have forhindret et par af scoringerne, og at der fortsat skal bankes rust af.

- Jeg følte mig rigtig godt tilpas. Der var nogle mærkelige situationer og uheldige riposter. Måske er det rust, og måske redder jeg dem, hvis jeg gør nogle få ting anderledes, siger Frederik Andersen ifølge nhl.com.

Kampen var uden reel betydning for Toronto, der er sikker på førstepladsen i NHL's norddivision.

Men for Frederik Andersen var kampen vigtig. Han har været en bærende kraft på holdet siden 2016, men er i overhængende fare for en reservetjans i slutspillet.

Afløseren, Jack Campbell, har nemlig grebet chancen, mens danskeren har været ukampdygtig.

Skulle have en hel kamp

Holdet har vundet 17 ud af 21 kampe med Campbell i buret, og hans redningsprocent på 92,3 er markant bedre end Andersens 89,5.

Afgørelsen ligger hos Toronto-coach Sheldon Keefe. Han er først og fremmest glad for at se Andersen tilbage på isen.

- Han bevægede sig godt. Det var det, jeg lagde mest mærke til. Denne kamp handlede om at lade ham spille 60 minutter og give ham en god fornemmelse, siger Keefe.

Toronto Maple Leafs afslutter grundspillet natten til lørdag på udebane mod Winnipeg Jets.