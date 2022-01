Frederik udråbes til kampens stjerne efter NHL-sejr

Frederik Andersen reddede 27 ud af 28 skudforsøg, da Carolina Hurricanes natten til mandag dansk tid vandt 2-1 over San Jose Sharks i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Præstationen får NHL til at udpege den danske målvogter som en af kampens tre bedste spillere.

Det er den fjerde sejr på stribe for Hurricanes, og den gode stime skyldes ifølge holdets træner, Rod Brind'Amour, især Frederik Andersen og truppens andre målvogtere.

- Vores resultater er så gode, fordi vores målmandsspil har sikret os en masse sejre i kampe, hvor vi ikke var specielt gode, og hvor modstanderen var bedre. Vi har et godt hold, men jeg synes, at vores målmandsspil har gjort forskellen, siger Brind'Amour til NHL's hjemmeside.

Hans kollega hos Sharks, Bob Boughner, konstaterer, at selv om holdet havde mange målchancer, så var Frederik Andersen næsten umulig at passere.

- Det er tydeligvis et godt hold, men vi gjorde et fint arbejde i offensiven. Vi havde flere chancer i dag, end de havde. Vi var bare ikke i stand til tidligt nok at finde en måde at komme uden om Andersen på, siger Bob Boughner.

Sharks fik i tredje periode udlignet til 1-1, men med under fire minutter tilbage af tredje periode sendte russeren Andrei Svechnikov fra Hurricanes pucken i nettet til slutresultatet 2-1.