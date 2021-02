Frederikshavn driller nordjyske rivaler på isen

Frederikshavn White Hawks leverede fredag en overraskelse på udebane mod lokalrivalen Aalborg Pirates.

Med en 4-3-sejr efter overtid og straffeslag fik frederikshavnerne gjort en ende på en kedelig stime i landets bedste ishockeyrække.

Inden kampen havde gæsterne tabt de seneste fem kampe i Metal Ligaen.

Frederikshavn bragte sig i første periode foran med 2-0 på scoringer fra Christopher Frederiksen og Thomas Søndergaard.

Aalborgs Martin Højbjerg fik dog udlignet til 2-2. Han fik to gange pucken i nettet, inden Josh MacDonald bragte værterne på 3-2 midtvejs i tredje periode.

Med otte minutter tilbage fik Frederikshavn igen bragt balance på måltavlen, da det blev 3-3 ved Kirill Kabanov.

Kampen fortsatte ud i fem minutters overtid. Her formåede ingen af de to hold at score. Derfor blev affæren afgjort i en straffeslagskonkurrence, hvor Frederikshavn var bedst.

Fredag aften bød på fuld spillerunde i landets bedste række. Ligaens førerhold fra Rungsted Seier Capital vandt med 4-1 på udebane over Rødovre Mighty Bulls fra bunden af rækken.

De nærmeste forfølgere fra Esbjerg Energy vandt 6-5 efter overtid på Fyn over Odense Bulldogs.

Vestjyderne var foran med 5-2. Men tre Odense-scoringer inden for fem minutter sendte opgøret ud i overtid. Her sikrede David Vandane gæsterne sejren.

I en midterduel mellem Herning Blue Fox og Sønderjyske minimerede herningenserne lidt af afstanden til sønderjyderne. Midtjyderne vandt på hjemlig is med 5-2 over gæsterne fra Vojens.