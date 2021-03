Frederikshavn forlænger kvartfinale-serie

En syvende kamp skal afgøre kvartfinaleserien mellem ishockeyholdene Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy.

Det står klart, efter at nordjyderne tirsdag aften under maksimalt pres vandt 3-2 på egen is og udlignede til 3-3 i kampe.

Esbjerg vadede i chancer og fik udlignet til sidst i den regulære spilletid, men i overtiden blev Christopher Frederiksen helten for hjemmeholdet.

Nu skal et opgør fredag afgøre, hvem der snupper den sidste semifinalebillet i Metal Ligaen.

Rungsted Seier Capital, Aalborg Pirates og Sønderjyske har allerede spillet sig videre fra de øvrige kvartfinaler.

Første periode af tirsdagens kamp i Frederikshavn bød på højt tempo og masser af intensitet.

Frederikshavns Jesper Jensen bragte efter otte minutter værterne på 1-0 med et skud, der blev rettet af.

Allerede inden for samme minut udlignede Esbjerg imidlertid, da David Madsen fra en spids vinkel scorede til 1-1.

Esbjerg havde flest chancer og pressede hårdt på i anden periode, men Frederikshavn var skarpest. Sebastian Brinkman bragte Frederikshavn foran for anden gang, og så øjnede hjemmeholdet en sejr.

Vestjyderne fortsatte med at presse Frederikshavn i bund, men marginalerne var i flere tilfælde med værterne, der også kunne takke målmand Filip Larsson, som diskede op med flere store redninger.

Esbjerg førte skudstatistikken 43-17, men først med 23 sekunder igen lykkedes det at udligne. Christian Wejse skød pucken mellem benene på Larsson, og kampen skulle i overtid.

Så skulle der ellers spilles, til der blev scoret. Christopher Frederiksen blev matchvinder med en scoring fra en svær vinkel, men først efter en lang videogennemgang blev scoringen godkendt.