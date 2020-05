Frederikshavn White Hawks gafler førstemålmand i Esbjerg

Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks fortsætter oprustningen med danske profiler fra den hjemlige liga.

Seneste nye navn i den nordjyske trup er målmanden Mathias Seldrup, der i de seneste fire år har vogtet målet i Esbjerg Energy. 23-årige Seldrup skifter til Frederikshavn på en aftale, der gælder i to år.

- Han er ikke færdig med at lære endnu, og vi tror, vi kan udvikle ham yderligere i Frederikshavn.

- Vi har tidligere haft danske keepere som førstemålmænd med stor succes, hvor vi jo tidligere blandt andet har hentet Frederik Andersen, George Sørensen og Thomas Lillie, skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.

I sine første år i Esbjerg delte Seldrup spilletiden med Nicolaj Henriksen, men efter at Henriksen forlod klubben, har Seldrup været uanfægtet førstevalg.

Det blev til 42 kampe i sidste sæson og en redningsprocent på 90,86.

- Mine ambitioner er at være fast førstemålmand for en topklub, og jeg er klar til at bevise mit værd og levere fra dag et. Jeg ser frem til samarbejdet med (cheftræner, red.) Jari Pasanen, som jeg er sikker på kan lære mig meget, siger Seldrup.

Han er Frederikshavns fjerde danske nyerhvervelse i den seneste uge. Klubben har tidligere hentet Sebastian Brinkman og Mads Iversen i Aalborg og Lucas Andersen i Rungsted.